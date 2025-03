Motorista de ônibus que atropelou pai e filha relatava à empresa falhas no veículo no momento do acidente, diz defesa

Acidente aconteceu no início da tarde de segunda-feira (24). Jean Costa / Agência RBS

O motorista do ônibus que atropelou e matou pai e filha na segunda-feira (24) em Sapucaia do Sul estaria relatando falhas técnicas no veículo à empresa Janiz Transportes no momento do acidente. A afirmação foi feita em nota nesta terça-feira (25) pela defesa do condutor.

"Acerca do momento do acidente, cumpre esclarecer que o motorista, de fato, encontrava-se fora do veículo, em intervalo laboral, enquanto realizava contato telefônico com a empresa Janiz Transportes, justamente relatando novas falhas técnicas observadas no ônibus", diz trecho da nota.

As irregularidades observadas no ônibus já teriam sido comunicadas pelo condutor à empresa, conforme a defesa. "(O ônibus) já vinha apresentando falhas técnicas reincidentes, inclusive com alertas luminosos no painel", afirma o texto.

Em razão das informações repassadas pelo funcionário, a empresa teria submetido o ônibus a uma avaliação mecânica na manhã do dia em que ocorreu o acidente, tendo sido liberado da oficina momentos antes "dos acontecimentos fatídicos", segundo o advogado do motorista.

A nota ainda assegura que o condutor teria adotado os procedimentos de segurança necessários ao estacionar o veículo antes do acidente, incluindo o acionamento da trava de estacionamento.

"Ainda assim, inesperadamente, o ônibus surpreendeu o motorista com estrondoso barulho de vazamento de ar — o que leva a crer tratar-se da manifestação de falha mecânica nos freios", acrescenta a nota.

O documento ressalta também que o motorista tentou conter fisicamente o veículo após notar o deslocamento do ônibus. O mesmo foi dito pelo próprio condutor à Polícia Civil na segunda-feira.

A empresa Janiz Transporte afirmou, em nota encaminhada na segunda-feira (24), "que o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente e sempre realizou suas atividades com diligência, perícia e prudência".

A investigação aguarda perícia no ônibus para entender se o veículo se deslocou em razão de um problema mecânico ou pelo não acionamento do freio de estacionamento. Uma análise preliminar indica que não houve falha mecânica. A conclusão irá definir se o condutor, um homem de 42 anos, foi o responsável ou não pelo acidente.

Logo após o acidente, o motorista foi agredido por populares e levado ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul.

Como foi o acidente

Pai e filha morreram após serem atropelados no início da tarde desta segunda-feira (24) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana.

A pequena Emanuelle Souza, seis anos, era acompanhada pelo pai, Toni Vanderlei de Souza, 62 anos, no caminho para a escola quando, a poucos metros do destino, ambos foram atingidos pelo ônibus desgovernado que caía de ré pela Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde. Pai e filha morreram na hora.

O veículo estava sem motorista, que aguardava do lado de fora do ônibus, segundo relato prestado à polícia, minutos antes de iniciar o roteiro para buscar funcionários de uma empresa de Esteio.

Leia a íntegra da nota

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O motorista profissional, WILSON ARTUR FREY AZAMBUJA, por intermédio de sua defesa técnica, representada pelo advogado Dr. Matheus Martins Freitas – OAB/RS 130.341, do escritório Freitas & Freitas – Advogados Associados, vem a público manifestar-se acerca do trágico acidente ocorrido em 24 de março de 2025, no município de Sapucaia do Sul.

Inicialmente, o Sr. Wilson Azambuja, profundamente consternado com a fatalidade ocorrida, expressa seus mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares das vítimas, amigos e à toda comunidade local.

Trata-se de um episódio profundamente impactante, que causou abalo não apenas às vítimas e comunidade local, estendendo-se, sobretudo, ao próprio motorista, que se encontra em estado de intensa fragilidade emocional, ainda em processo de assimilação da dimensão trágica dos acontecimentos, em recuperação dos traumas sofridos diante das agressões decorrentes do linchamento ao qual foi vítima.

Acerca do momento do acidente, cumpre esclarecer que o motorista, de fato, encontrava-se fora do veículo, em intervalo laboral, enquanto realizava contato telefônico com a empresa Janiz Transportes, justamente relatando novas falhas técnicas observadas no ônibus — falhas já anteriormente comunicadas à gestão.

Ressalta-se que antes de deixar o interior do veículo, o Sr. Wilson Azambuja adotou TODOS os procedimentos de segurança habituais, certificando-se de que a trava de estacionamento estava corretamente acionada. Ainda assim, inesperadamente, o ônibus surpreendeu o motorista com estrondoso barulho de vazamento de ar — o que leva a crer tratar-se da manifestação de falha mecânica nos freios — e, em ato contínuo, vindo o veículo a movimentar-se em decida na rua onde encontrava-se estacionado.

Ao perceber o deslocamento anormal do veículo, o motorista correu em direção ao ônibus, tentando contê-lo fisicamente com as próprias mãos, ao mesmo tempo em que alertava os pedestres sobre o perigo iminente e gritava para que saíssem do caminho ao qual passou a percorrer o ônibus, contudo, sem sucesso em fazer cessar a descida, vindo o veículo a atingir as duas vítimas.

Após o impacto, ao tentar prestar auxílio imediato aos atingidos, o Sr. Wilson foi brutalmente agredido por populares, vindo a sofrer múltiplas lesões físicas, além de abalo psicológico profundo eis que foi ameaçado de morte pelos agressores, bem como teve seu celular e crachá roubados por estes, encontrando-se atualmente em local seguro, sob cuidados médicos e proteção, devido às ameaças sofridas.

Acerca do ônibus envolvido na tragédia, destaca-se que o veículo pertence à nova frota da empresa Janiz Transportes e, muito embora recém-inaugurado, já vinha apresentando falhas técnicas reincidentes, inclusive com alertas luminosos no painel, circunstâncias estas que foram devidamente reportadas pelo motorista aos seus gestores em ocasiões anteriores. Inclusive, em resposta aos relatos do funcionário, a empresa, ainda na manhã de ontem — dia do acidente —, o veículo foi submetido a avaliação mecânica pouca horas antes de ser colocado em circulação, tendo sido liberado da oficina alguns momentos dos acontecimentos fatídicos.

Acerca da capacitação profissional de Wilson Artur Frey Azambuja, informamos que este exerce a função de motorista profissional desde o ano de 2006, aproximando-se de duas décadas de experiência em sua atividade laboral, sendo um profissional reconhecidamente prudente e responsável, sem registros de ter incorrido em quaisquer situações de negligência ao longo de todo seu período atuação neste ramo.

Por fim, os representantes de Wilson Azambuja afirmam estar aguardando a conclusão da perícia técnica e, desde já, sinalizam publicamente o compromisso do motorista com as investigações, permanecendo este à inteira disposição das autoridades competentes para contribuir de todas as maneiras que lhe forem cabíveis à plena apuração dos fatos.

Salienta-se, ainda, que Wilson foi profundamente atingido por esta tragédia, tanto física quanto emocionalmente, sendo também vítima das circunstâncias que envolvem este lamentável episódio, em que se confia que a verdade dos fatos será apurada com responsabilidade, imparcialidade e sensibilidade por parte das instituições competentes.

Canoas, 25 de março de 2025.

Atenciosamente,

FREITAS & FREITAS – ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nota da Janiz Transportes

"A Empresa JANIZ TRANSPORTE LTDA., primeiramente, manifesta seu profundo pesar pelo acidente ocorrido hoje, no dia 24 de março de 2025, na cidade de Sapucaia do Sul.

De outro lado, informa que sua prioridade é prestar auxílio as vítimas, familiares e ao seu funcionário.

Informa que está colaborando e continuará colaborando com as investigações e os respectivos órgãos responsáveis.

Ainda, esclarece que o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente e sempre realizou suas atividades com diligência, perícia e prudência.

Por ora, informa que não tem maiores informações, mas reforça seu apoio as vítimas, seus familiares, ao seu funcionário e a população de Sapucaia do Sul.

Neste momento, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares das vítimas.

Atenciosamente,

Janiz Transporte Ltda.