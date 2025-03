Uefa investiga Mbappé, Vini Jr, Rüdiger e Ceballos por 'conduta indecente'

A Uefa abriu, nesta quinta-feira (27), uma investigação contra quatro estrelas do Real Madrid, incluindo o francês Kylian Mbappé e o brasileiro Vinicius Junior, por suposta "conduta indecente" durante a vitória nas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Atlético de Madrid.

Os dois atacantes do time 'merengue', assim como o zagueiro alemão Antonio Rüdiger e o meio-campista Dani Ceballos, correm o risco de sofrer sanções antes do jogo de ida das quartas de final contra o Arsenal, no dia 8 de abril.