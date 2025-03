Grêmio inicia Brasileirão Feminino de olho em vaga na Libertadores de 2026

Grêmio, de Montoya (de colete), estreia contra o Cruzeiro. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tem um objetivo claro para a temporada: conquistar uma vaga na Libertadores de 2026. Para isso, terá de se superar e chegar, no mínimo, às semifinais do Brasileirão 2025. O primeiro passo será neste domingo (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro, em Nova Lima.

Desde que retomou o departamento, o Grêmio jamais passou das quartas de final. São distribuídas duas vagas para a Libertadores através da Série A-1.

O campeão e o vice-campeão do Brasileirão disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Vaga extra

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.

— Vamos buscar a vaga para a Libertadores no ano que vem, porque o Grêmio merece disputar a competição, com o trabalho que vem sendo feito desde o ano passado — ressaltou a diretora adjunta do Grêmio, Karina Balestra.

De toda forma, o Grêmio terá de lutar pelo seu primeiro título nacional para conseguir estrear em campeonatos sul-americanos. Para isso, contará com 11 reforços. Entre eles, a experiente Camila Pini, meio-campista que chegou após passagem pelo Fluminense.

— A gente tem como objetivo chegar nas cabeças. O torcedor gosta de ver um time competitivo, gosta de ver um time que vai chegar nas finais. Então, é isso que a gente vem trabalhando. Queremos estar sempre lá em cima. Sabemos que depende de jogo a jogo, mas estamos preparadas para ganhar — afirmou a meia Camila Pini.

Retrospecto favorável

As Gurias Gremistas terão o retrospecto a seu favor na largada da Série A-1. Desde a retomada do departamento, perderam para o Cruzeiro apenas duas vezes. Os tropeços ocorreram há cinco temporadas, quando as duas equipes ainda estavam na Segunda Divisão do Brasileirão Feminino.

Para sonhar com uma vaga inédita à Libertadores de 2026, o Tricolor terá de estar atento desde o início do torneio. A expectativa é de que esta temporada seja a mais acirrada na disputa pelo título.