'Não estamos em crise', garante à AFP o chefe do principal grupo de climatologistas

O principal grupo de cientistas do clima, IPCC, "não está em crise" e seus estudos, essenciais para as negociações diplomáticas dentro da ONU, são "pertinentes", disse seu presidente, Jim Skea.

Em entrevista à AFP em Paris, o professor britânico de energia sustentável abordou as divisões dentro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o retrocesso dos Estados Unidos na cooperação climática e as temperaturas globais recordes.

P: Em uma reunião recente em Hangzhou, China, o IPCC não conseguiu chegar a um acordo sobre um cronograma para publicação de seus próximos relatórios. A instituição está em crise?

A: "Não, não acho que o IPCC esteja em crise. Nós resolveremos essa questão. Tivemos grandes sucessos em Hangzhou... Então o IPCC está avançando.

Quanto ao calendário, havia basicamente duas opções. Uma para um cronograma coerente com a segunda avaliação global prevista pelo Acordo de Paris (2028) e outra mais lenta.

E para os países que propõem um cronograma mais lento, há outro conjunto de considerações.

Trata-se do tempo para os países revisarem os rascunhos dos relatórios do IPCC e do tempo disponível para indivíduos em países em desenvolvimento publicarem estudos.

Portanto, precisamos abordar essa questão na próxima reunião do IPCC, que deve ocorrer no último trimestre deste ano. Estou otimista de que encontraremos uma solução e avançaremos".

P: Os Estados Unidos estavam ausentes da reunião na China. Você está preocupado com uma saída dos EUA?

R: "Normalmente não comentamos sobre quem participou de uma reunião específica até que os relatórios sejam publicados.

Mas, como você sabe, foi amplamente divulgado que os Estados Unidos não se registraram nem participaram da reunião em Hangzhou, e de fato esse é o caso.

Em cada reunião, temos 60 ou 70 países ou membros do IPCC que não comparecem à reunião, não se inscrevem. Os Estados Unidos foram um deles. Mas fizemos o nosso trabalho. Concordamos com as diretrizes dos relatórios".

P: Os relatórios do IPCC levam de 5 a 7 anos, o que alguns dizem ser muito tempo. O IPCC ainda é relevante?

A: "É manifestamente relevante. O relatório de 1,5°C no último ciclo teve um impacto absolutamente enorme, a nível mundial, em termos de negociações. E se você for a cada Conferência das Partes, verá cada delegação dizendo que temos que nos basear na ciência e referindo-se aos relatórios do IPCC.

Portanto, está claro que o IPCC continua relevante. O que não somos é uma organização de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, devido a esses ciclos de cinco a sete anos. Temos um processo de revisão muito elaborado. Leva tempo para realizá-las.

Mas quando publicamos nossos relatórios, eles têm o selo da autoridade dos cientistas e o consenso dos governos, e isso os torna muito poderosos. E acho que se comprometermos nossos procedimentos, perderemos essa autoridade".

P: Recordes de temperatura global foram quebrados nos últimos anos, surpreendendo até mesmo alguns cientistas. O aquecimento global é maior do que o previsto pelos modelos climáticos?

R: "Há muitos trabalhos científicos em curso para tentar entender precisamente o que aconteceu nos últimos dois ou três anos e o que explica isso.

Pelo que entendi, falando com cientistas - e só para esclarecer, não sou um cientista do clima físico -, estamos no limite de circunstâncias excepcionais para indicadores globais. Mas para regiões específicas e, por exemplo, para ecossistemas, estamos muito além dos limites do intervalo esperado.

Ainda há muito trabalho a ser feito para tentar entender isso neste momento.

Esperamos que haja estudos suficientes para oferecer uma explicação melhor quando o IPCC apresentar seu novo relatório, provavelmente em 2028".