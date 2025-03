Grêmio não perde para o Cruzeiro há cinco temporadas no feminino; veja o retrospecto

Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram no Sesc Protásio Alves em 2024. (Staff images / CBF)

As Gurias Gremistas abrirão o Brasileirão Feminino 2025 enfrentando um rival conhecido. Desde a retomada do departamento, o Tricolor já ficou frente a frente com o Cruzeiro em oito oportunidades. Agora, o nono embate será, mais uma vez, pela Série A-1.

O duelo ocorre neste domingo (23), às 18h30min, no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Mas, mesmo fora de casa, o Tricolor irá para Minas Gerais com boas expectativas.

Há cinco temporadas, as Gurias Gremistas não perdem para as Cabulosas. Pela elite do Brasileirão Feminino, inclusive, não houve tropeços.

Leia Mais Como foram as estreias do Grêmio no Brasileirão Feminino

As duas únicas derrotas do Tricolor foram ainda em 2019, quando ambos estavam na Série A-2 e conquistaram o acesso. À época, após duas vitórias, o Cruzeiro avançou à final da Segunda Divisão.

Desde então, as equipes já se reencontraram em seis outras oportunidades: cinco duelos pelo Brasileirão e um pela Supercopa. Neste recorte, são 78% de aproveitamento para as Gurias Gremistas.

O Grêmio acumula, neste período, quatro vitórias e dois empates sobre as Cabulosas. Além de oito gols marcados e apenas três sofridos.

A última vez que os times ficaram frente a frente foi no Brasileirão de 2024. A partida, realizada no Sesc Protásio Alves, ocorreu pela 13ª rodada e terminou com vitória gremista. O Tricolor bateu o Cruzeiro por 1 a 0, com Giovaninha marcando o único gol do duelo.

Agora, as Gurias Gremistas buscam um novo resultado positivo diante das Cabulosas. Desta vez, para iniciar bem um Brasileirão Feminino repleto de sonhos.

Retrospecto de Grêmio x Cruzeiro

8 jogos

4 vitórias do Grêmio

2 empates

2 vitórias do Cruzeiro

9 gols do Grêmio

7 gols do Cruzeiro

Todos os Grêmio x Cruzeiro