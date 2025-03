GP da China de Fórmula 1: Piastri vence prova com facilidade; veja o resultado

O australiano, que conquistou a pole position no sábado (22) , conduziu o Circuito de Xangai do começo ao fim. Não obstante, a terceira vitória de Piastri na carreira coroou a boa prova da McLaren, que assegurou uma dobradinha da equipe, com Lando Norris em segundo.

Como foi o GP da China de Fórmula 1

Saindo na pole position, Piastri liderou de ponta a ponta com certa tranquilidade, sendo pouco ameçado, inclusive, por seu companheiro de equipe, Norris, que sofreu um pequeno problema nos freios, o que impediu de disputar mais assiduamente a liderança com o australiano.

O ponto alto de ação na prova ficou por conta de Max Verstappen, que disputou firme a posição de quarto lugar com as ferraris de Hamilton e LeClerc.

FIA decide desclassificar três pilotos do GP da China

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) desclassificou três pilotos do GP da China, realizado no domingo, logo após a prova: Leclerc e Hamilton , da Ferrari, e Gasly , da Alpine.

Lewis Hamilton, por outro lado, sofreu uma punição diferente. Isso porque a prancha (placa de madeira localizada de baixo dos carro) do britânico estava com espessura menor que o tamanho mínimo exigido pelas regras da federação.

Veja o resultado completo

Com o vice deste domingo, Norris conseguiu aumentar a sua diferença para o segundo lugar entre os pilotos. Após o GP da China, o britânico segue na liderança 44 pontos. Verstappen está na segunda colocação, com 36. Já a atual campeã dos construturoes, a McLaren, larga com tranquilidade no começo da temporada e já conta com 78 pontos na tabela.