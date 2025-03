Piastri garante primeira pole no GP da China; Bortoleto sai em 19º

Oscar Piastri conquistou a primeira pole da carreira na Fórmula 1 durante o treino classificatório no Circuito Internacional de Xangai, na madrugada deste sábado. O piloto da McLaren fez o melhor tempo com 1min30s641 e cravou o primeiro posto para o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Na sequência vieram George Russell, que ficou em segundo com 1min30s723, seguido por Lando Norris, que fechou com 1min30s793.