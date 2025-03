O que se sabe sobre a situação de Kannemann no Grêmio

Kannemann voltou a participar de atividades com bola no gramado do CT Luiz Carvalho. No entanto, seu aproveitamento nas primeiras rodadas do Brasileirão e da Sul-Americana é considerado muito difícil. O zagueiro está na fase final de recuperação da cirurgia no quadril, que foi realizada em novembro do ano passado. A previsão para o retorno aos gramados era de cinco meses.