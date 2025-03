Ninguém se salva da caça aos migrantes empreendida por Trump nos EUA

Em um posto de controle nas rodovias do Texas, agentes de imigração prenderam um casal mexicano em situação irregular que se dirigia a um hospital em Houston para o tratamento de câncer de sua filha de 10 anos.

Grande parte dessa família - com cinco de seus filhos americanos - foi deportada, segundo informou a ONG Texas Civil Rights Project.

"Devemos decidir entre nos separar de nossos filhos ou sermos deportados juntos. Agora estamos no México sem acesso a cuidados médicos de urgência dos quais a nossa filha precisa", disse a mãe, sob condição de anonimato.

E, em 16 de março, deportou mais de 200 para uma prisão de El Salvador, sob uma lei de guerra do século XVIII, acusando-os de pertencer à gangue Tren de Aragua.

Franco, barbeiro venezuelano de 26 anos e em processo de asilo desde 2023, foi a uma reunião que tinha no escritório da ICE em Dallas, Texas, em fevereiro. Não saiu mais.

Franco contou a ela que o vestiram com um uniforme vermelho, que diferencia os migrantes perigoso. No dia anterior à sua deportação ela não teve mais notícias dele.

- As tatuagens -

"Meu advogado falou com a ICE e disseram a ele que Franco foi deportado [para El Salvador], que não tinha ficha criminal, mas que suspeitam que era membro do Tren de Aragua, por suas tatuagens", explica Johanny.

Franco tem tatuado um relógio com a hora de nascimento de sua primeira filha e uma rosa.

O venezuelano Mervin Yamarte, de 29 anos, foi reconhecido por sua família em Dallas em um vídeo divulgado pelo presidente salvadorenho, Nayib Bukele, com a chegada de deportados. Preso uma semana antes, trabalhava com mecânica e jogava futebol com a camisa 99, número que tem tatuado em uma das mãos.