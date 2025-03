Do uso em pré-treino a doces com o princípio ativo: o que é tadalafila, remédio para ereção que ganhou fama na internet

Tadalafila tem sido usado como pré-treino. VlaDee / stock.adobe.com

Tadalafila é o nome da matéria-prima utilizada para fazer o remédio Cialis, que surgiu no início dos anos 2000, com o propósito de tratar problemas de disfunção erétil e de próstata. Em uma linha tênue entre seriedade e brincadeira, o termo ganha força nas redes sociais, no cenário musical e, até mesmo, no mundo fitness.

Em uma rápida pesquisa na internet, é possível encontrar mais de 10 músicas que contam com “tadalafila” ou termos derivados, como “tadafilado”, na letra. Nas academias, alguns frequentadores utilizam o medicamento como pré-treino, na esperança de ajudar no ganho de músculos.

No X (antigo Twitter), um influenciador divulga um doce (no formato de gummies) com o mesmo princípio ativo, cuja proposta é de facilitar o consumo para melhorar o desempenho sexual.

Para especialistas, esses movimentos indicam que há uma nova onda de popularidade de medicações à base de tadalafila.

Medicamento deveria ser vendido sob apresentação de receita médica. Soni's / stock.adobe.com

Aumento na compra de tadalafila

Dados da IQVIA, compilados pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), ajudam a evidenciar essa percepção: a comercialização de medicamentos genéricos com a matéria-prima aumentou 193% nos últimos cinco anos.

Segundo Henrique Isaacsson, médico urologista e professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o aumento nas vendas se deve ao fato da medicação ser utilizada por jovens que não têm problemas de disfunção erétil ou de próstata. Marcelo Nora, psicólogo e sexólogo, associa o hábito às inseguranças de alguns homens em relação ao desempenho no sexo.

Como a tadalafila é comercializada?

A tadalafila é vendida em duas dosagens: 5 miligramas e 20 miligramas. Simone e Isaacsson reforçam que é necessário orientação profissional para definir a dose correta para cada caso.

Leia Mais Viagra feminino? Ginecologista explica mitos e verdades do mercado de afrodisíacos para mulheres

Os medicamentos à base desse princípio ativo costumam ser de tarja vermelha. Ou seja, são remédios que podem causar efeitos adversos ao usuário e, por isso, devem ser prescritos pelo profissional de saúde.

— É para ser vendido sob a apresentação da receita, mas não precisa ficar retida, diferente, por exemplo, de um antibiótico. Mas muitos compram sem essa prescrição — avalia a farmacêutica Simone Verza, coordenadora do curso de Farmácia da Universidade Feevale.

Quais são as contraindicações?

O médico urologista deixa claro que a tadalafila é a matéria-prima de um medicamento e não deve ser utilizada com propósitos recreativos. Isso significa que não é recomendada para quem não tem problemas de impotência sexual, próstata ou para urinar.

— É um remédio que tem várias contraindicações. Pacientes que usam vasodilatadores coronarianos não podem de jeito nenhum usar. Pacientes com hipertensão descontrolada ou que tiveram infarto ou acidente vascular cerebral (AVC) recentemente também não podem fazer uso. Algumas pessoas podem ter hipersensibilidade ao fármaco também — afirma Isaacsson.

Quais são os efeitos colaterais da tadalafila?

Os especialistas ressaltam que os efeitos adversos mais comuns são:

Dor muscular

Dor na lombar

Dores de cabeça

Rubor facial

Congestão nasal

Em casos raros, o uso do medicamento pode causar alterações na visão, audição ou nos batimentos cardíacos.

Tadalafila vicia?

A farmacêutica e o urologista garantem que o remédio não cria dependência, mesmo quando usado incorretamente ou sem necessidade. O que pode ocorrer, alerta Isaacsson, é que o paciente crie uma espécie de dependência emocional e passe a acreditar que precisa do remédio para manter relações sexuais.

Marcelo Nora, psicólogo e sexólogo, acredita que as músicas e brincadeiras acerca do princípio ativo despertam a curiosidade dos homens. Além disso, a vontade de ter um melhor desempenho e de superar as inseguranças em relação ao sexo faz com que usar a medicação pareça uma boa ideia até para quem não têm dificuldades de começar e manter uma ereção.

— Tem sido uma rotina muito grande, não só no meu consultório, mas de outros colegas também, de aparecer algumas inseguranças sobre o desempenho sexual. Eles pensam que vão usar o tadalafila como uma bengala para garantir que vão ter um bom desempenho. É algo muito voltado para expectativas irreais sobre o que a pessoa tem que fazer para performar e para deixar o parceiro ou parceira impressionado — enfatiza.

Os usuários podem se sentir mais confiantes de que vão ter uma ereção melhor ou mais duradoura se usarem o medicamento. Com o tempo, passam a não querer manter relações sexuais sem tomar a tadalafila. O comportamento abre espaço para sentimentos de ansiedade que, segundo Nora, também podem afetar o desempenho:

— Acaba sendo uma regra muito psicológica, e aí fazem essas associações de que a pessoa depende desse remédio para poder ter prazer. Nesses casos, de uso sem necessidade, recomendo buscar uma terapia sexual para poder tirar essa medicação, com todas as técnicas possíveis. Existe tratamento para que a pessoa possa voltar a ter seu desenvolvimento normal e se desfazer dessas associações.

O que é tadalafila?

A tadalafila é um princípio ativo indicado para tratar, principalmente, a disfunção erétil. De acordo com Simone Verza, coordenadora do curso de Farmácia da Universidade Feevale, essa matéria-prima atua inibindo um receptor que impede a ereção peniana.

— A primeira geração de medicamentos dessa classe foi o citrato de sildenafila, que é o Viagra. Depois, surgiu a tadalafila, que é o nome do princípio ativo do Cialis, o medicamento de referência. Ele surgiu como uma melhora, porque, enquanto o Viagra tinha ação de quatro horas, a tadalafila tem ação de até 36 horas — acrescenta Simone.

Para que serve a tadalafila?

Além de tratar problemas de impotência sexual, o medicamento pode ser usado para casos de hiperplasia prostática benigna, que é o aumento não-canceroso da próstata. Isaacsson, professor da UFPel, pontua que o princípio ativo também pode ajudar pacientes com problemas para urinar.

— Ajuda os homens que estão com problemas na ereção, que não conseguem iniciar ou não conseguem manter a ereção. A tadalafila, além disso, tem uma ação quando usada diariamente para alguns homens que têm dificuldade para urinar, ajudando no fluxo miccional — pontua.