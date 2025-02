Pré-treino: o que é, como escolher um, quais os benefícios e os riscos 

Como escolher um pré-treino?

— Tem pessoas que não vão tolerar comer uma refeição, como um pão com ovo ou uma crepioca, algo com mais elementos, antes dos exercícios. Algumas pessoas vão se sentir melhor com algo mais leve, como uma banana, um suco de uva ou de laranja, um pão com geleia ou, como bombou nas redes, com doce de leite. São alimentos que vão chegar no estômago e no intestino e logo serão absorvidos — acrescenta.