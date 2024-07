Pesquisa

Estudo destaca que a cafeína desacelera a progressão do Alzheimer

Doença é caracterizada por problemas de memória, funções executivas e orientação no tempo e no espaço. Atualmente, os especialistas estão realizando um ensaio clínico com 248 pessoas para avaliar o efeito da substância nas funções cognitivas dos pacientes

05/07/2024 - 10h05min Atualizada em 12/07/2024 - 15h49min