É muito comum ouvir dizer que o sono depois do almoço é quase incontrolável e que normalmente vem acompanhado de uma queda de energia que atrapalha o desempenho das atividades vespertinas. Segundo pesquisa da americana Paychex sobre o tema, realizada com mil profissionais, oito em cada 10 relataram queda na produtividade à tarde. Ainda, em busca de alívio, 57% disseram recorrer a uma bebida com cafeína. Porém, essa pode não ser a melhor solução.