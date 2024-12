Fabricante busca um sucessor para os medicamentos já conhecidos. K KStock / stock.adobe.com

Resultados de uma pesquisa sobre uma nova droga que promete transformar os medicamentos voltados para a perda de peso foram divulgados pela Novo Nordisk, farmacêutica que fabrica o Ozempic, nesta sexta-feira (20).

Segundo O Globo, a empresa anunciou que o CagriSema pode ajudar os pacientes com sobrepeso a reduzir em 22,7% o número na balança.

O resultado não conseguiu bater a expectativa de 25% esperada pela empresa. A ideia do novo medicamento é encontrar um sucessor para o Wegovy, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2023, e Zepbound, que ainda aguarda liberação do órgão para ser comercializado no Brasil.

A fase três da pesquisa sobre o CagriSema incluiu cerca de 3,4 mil pessoas com índice de massa corporal (IMC) de 30 ou mais, ou com um IMC de 27 com o adicional de pelo menos uma comorbidade relacionada ao sobrepeso, como hipertensão.

A Novo Nordisk informou que o novo medicamento apresentou efeitos colaterais parecidos com os das opções com GLP-1 – hormônio que aumenta a secreção da insulina – disponíveis no mercado, como náusea e vômito, por exemplo.