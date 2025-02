Alta de 50% no preço do ovo é especulação

Não tem explicação, além de muita especulação, para o ovo ter ficado 50% mais caro na semana passada para o consumidor. Já se sabia que a crise do alimento nos Estados Unidos e a queda de produção com o excesso de calor no Rio Grande do Sul elevariam preços, mas não nesta magnitude. Em poucos dias, o aumento atingiu 10 vezes a inflação de um ano todo.

Crise norte-americana

Além da disparada no preço, a crise do ovo nos Estados Unidos já provoca falta do alimento em alguns locais daquele e de outros países. Mas aqui no Brasil, não haverá desabastecimento, garante a indústria. A exportação brasileira de ovo aumentou, especialmente para países que compram dos norte-americanos. Por lá, milhões de galinhas foram abatidas devido à gripe aviária. Aqui no Rio Grande do Sul, o excesso de calor faz as aves comerem menos, o que reduz a produção. A Asgav acredita que o mercado mundial vai levar de dois a três meses para se normalizar.