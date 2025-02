5 benefícios da taurina para a saúde

A taurina é um aminoácido essencial que desempenha um papel importante na saúde cardiovascular, no desempenho físico e na função cognitiva

A taurina é um aminoácido essencial para diversas funções do organismo, especialmente no sistema nervoso, cardiovascular e muscular. Diferentemente de outros aminoácidos, ela não é usada diretamente para a formação de proteínas, mas desempenha um papel fundamental na regulação do volume celular, na produção de bile e na função antioxidante.