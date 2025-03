Thiago Motta é demitido na Juventus e Igor Tudor assume como novo técnico

A Juventus , que ocupa apenas a quinta colocação na Serie A italiana , demitiu neste domingo (23) o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta , que estava no comando do time desde julho, e o substituiu pelo croata Igor Tudor .

"A Juventus anuncia a saída de Thiago Motta das funções de treinador da equipe principal masculina", explicou em comunicado o tradicionalíssimo clube piemontês, que vem de duas derrotas contundentes no campeonato italiano, contra Atalanta ( 4 a-0) e Fiorentina (3 a 0).

Com nove rodadas na Serie A pela frente, a Juve ainda pode salvar sua temporada, uma das mais decepcionantes da sua história recente, se conseguir garantir o quarto lugar, que classifica para a Liga dos Campeões, crucial para um clube cujos cofres precisam urgentemente dos rendimentos da competição europeia mais lucrativa.

O novo comandante

Mas ao mesmo tempo e segundo a imprensa italiana, os dirigentes da Juve estariam pensado em convencer um treinador mais experiente e de renome, como Antonio Conte ou Stefano Pioli, respectivamente no comando do Napoli e do Al Nassr da Arábia Saudita, a assumir o comando da equipe para o Mundial de Clubes, em junho e julho.