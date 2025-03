Quatro atletas do América-MG denunciam suspeita de assédio por parte de assistente de arbitragem na partida contra o Juventude, em Bento Gonçalves

Duelo terminou empatado em 1 a 1 na Montanha dos Vinhedos. Porthus Junior / Agencia RBS

A primeira rodada do Brasileirão Feminino marcou a estreia do Juventude na elite do futebol nacional. E o time de Luciano Brandalise ficou no 1 a 1 contra o América-MG, no sábado (22), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Mas, após o jogo, quatro atletas da equipe mineira relataram na Polícia Civil que teriam sofrido assédio por parte de um integrante da equipe de arbitragem.

Elas registraram um boletim de ocorrência (BO) na Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves (DPPA), que encaminhou o caso para a delegada Deise Salton Brancher, da Delegacia da Mulher (Deam). Conforme a delegada, o caso será apurado com mais detalhes nesta segunda-feira (24).

A arbitragem do jogo entre Juventude e América-MG ficou a cargo de Jenifer Alves de Freitas, do Rio de Janeiro, tendo como assistentes Cassio Pires Dornelles e Claiton Timm, ambos do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro foi o gaúcho Eduardo Bastos. De acordo com o registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil, o assédio teria sido cometido por um dos assistentes.

"Após o término da partida, a comissão técnica do América-MG procurou a equipe policial, pois quatro atletas supostamente teriam sido assediadas pelo bandeirinha da partida. Sendo assim, as partes foram conduzidas à delegacia de polícia para o devido registro", relata um trecho do BO.

A reportagem tentou contato com a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas ainda não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestações da defesa.

O que diz o América-MG

O América-MG se pronunciou sobre o caso apenas na tarde deste domingo (23). Em nota nas redes sociais do clube, o time mineiro afirmou que "antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual". Confira a íntegra da nota do time mineiro:

O América Futebol Clube vem a público manifestar seu profundo repúdio e indignação diante de um episódio repugnante ocorrido neste sábado (22), na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro Feminino.



Após a partida contra o Juventude, em Bento Gonçalves, atletas de nossa equipe registraram um boletim de ocorrência e prestaram queixa em uma delegacia da cidade contra um dos árbitros auxiliares do jogo. Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa.



O Clube confia que as autoridades competentes atuarão com rigor na apuração dos fatos e na aplicação das sanções ao agressor. Na próxima segunda-feira (24), enviaremos um ofício à CBF, relatando o ocorrido e colocando-se à disposição para colaborar com as investigações e com a implementação de medidas que previnam a reincidência de casos como este.



O América Futebol Clube reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente esportivo respeitoso e livre de qualquer forma de violência ou discriminação.