Banco Central eleva taxa Selic para 14,25%, maior valor desde 2016

Raphael Ribeiro / Banco Central do Brasil

Decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central.

A taxa Selic atingiu o maior patamar desde outubro de 2016, há oito anos. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, por unanimidade, elevar o juro básico em um ponto percentual, para 14,25% ao ano.

Em ata, o colegiado sinalizou um aumento de "menor magnitude" na taxa na próxima reunião , em maio. Sobre a elevação atual, afirmou que implica na "suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego".

"Esse contexto tem gerado ainda mais dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed e acerca do ritmo de crescimento nos demais países", justificou.

Em avaliação do cenário interno, o Copom afirma que os indicadores da atividade econômica apresentam dinamismo, com sinais sugerindo "uma incipiente moderação do crescimento". Cita ainda a elevação "relevante" das expetativas para a inflação apuradas pelo boletim Focus, para 2025 e 2026, de 5,7% e 4,5%, respectivamente.