Copom avisa que haverá nova alta na próxima reunião, abaixo de 1 ponto percentual

Na reunião desta quarta-feira (19), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) completa o roteiro anunciado em dezembro, de um choque de 3 pontos percentuais no juro básico dividido em três parcelas. No comunicado em que dá essa missão por cumprida, a direção do BC avisou que haverá nova alta na próxima reunião, em 7 de maio. Mas será "de menor magnitude", ou seja, abaixo de 1 ponto percentual, entre 0,75 e 0,5 p.p.