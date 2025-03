Depois de deixar de ser CEO da Randoncorp, Daniel Randon retoma cargo

Daniel Randon reassume comando duplo com saída de Carvalho. Alex Battistel / Divulgação

Pouco mais de dois anos depois de deixar ser CEO para ficar apenas na presidência da Randoncorp, Daniel Randon vai retomar o cargo a partir de setembro. O atual CEO, Sérgio Carvalho, voltará a residir nos Estados Unidos, onde já mora a sua família e passará a atuar como senior executive advisor, com função de consultoria externa independente.

Conforme a empresa, foi um movimento planejado e transitório. A coluna quis saber detalhes, e a empresa afirmou que "a alta gestão da empresa está em constante revisão" e com isso, "pode, futuramente, reformular sua estrutura para outras composições que correspondam às necessidades do negócio".

Daniel, que já acumulara as posições de presidente e CEO entre 2019 e 2021, retorna à gestão em um momento de maior maturidade da governança.

— Estamos seguros de que será mais uma etapa relevante para nossa estratégia de crescimento sustentável, com foco no mercado externo. Essa decisão, tomada de comum acordo e alinhada com o planejamento individual de Sérgio, é possível porque, nos últimos anos, a empresa avançou para um alto patamar de governança. Agradecemos muito ao Sérgio pelos anos de dedicação como executivo e CEO da Randoncorp e sabemos que a nova atuação dele seguirá estratégica e fundamental. Sérgio deixa o legado de uma gestão marcada pela simplicidade, autenticidade, ética, valorização das pessoas e inovação — afirma Daniel.

Como Sérgio Carvalho também ocupa os cargos de presidente e CEO da Frasle Mobility, a partir de setembro Daniel Randon também passa à presidência dessa unidade de negócios, uma das que mais crescem no grupo, com Anderson Pontalti, atual COO, assumindo como CEO, responsável por toda a operação tanto no Brasil quanto no Exterior.

Pontalti também segue na posição de vice-presidente executivo internacional da Randoncorp, respondendo pelas unidades de autopeças e montadora fora do Brasil, com exceção da América do Sul.

Durante o período em que Sérgio Carvalho esteve na companhia, os principais indicadores financeiros, como receita, geração de caixa e lucro líquido, aumentaram de quatro a nove vezes, conforme a Randoncorp. Houve aquisição de 23 negócios, o que reforçou a atuação tanto da Randoncorp quanto da Frasle Mobility no Exterior.

Em 2024, a Randoncorp teve a maior receita líquida consolidada da sua história de 76 anos, de R$ 11,9 bilhões, aumento de 9,4% na comparação com o ano anterior, conforme balanço publicado na quarta-feira (19).