Com bom resultado em 2024, Melnick vê "violenta redução na compra" por juro alto 

O ano marcado pela enchente, que paralisou as vendas da empresa no segundo trimestre, terminou bem para a Melnick. As vendas alcançaram R$ 837 milhões líquidos, 3% a mais do que as do ano anterior. Com isso, a incorporadora gaúcha fechou 2024 com R$ 71 milhões de lucro e geração de caixa de R$ 71 milhões, 37% acima de 2023. conforme balanço apresentado nesta quinta-feira (20).