Rede gaúcha de cafeterias terá loja de R$ 3 milhões em Gramado com "jardim de xícaras"

Conforme Matheus Fell, sócio-fundador do Quiero Café, será um dos projetos mais importantes da história da empresa dos "guris do interior". Criada em 2015, em Teutônia, no Vale do Taquari, a rede teve faturamento de R$ 195 milhões em 2024. Pretende crescer 28% em 2025, para R$ 250 milhões.