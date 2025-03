Como a Tramontina terá sua primeira produção fora do Brasil, com R$ 52 milhões

Fruto de investimento de cerca de R$ 52 milhões , a unidade tem 80 funcionários e capacidade de produção de cerca de 400 mil panelas de alumínio por mês , com revestimento antiaderente ou cerâmico. A partir de outubro, deve começar a fabricação de panelas de aço inoxidável, com capacidade para 75 mil unidades mensais.

A Aequs tem um ecossistema de produção de 160 hectares em Hubballi. A gigante gaúcha soma 23 unidades operacionais no Exterior, dois quais 19 centros de distribuição e quatro escritórios. Além da Índia, a Tramontina tem oito fábricas no Rio Grande do Sul, no Pará e em Pernambuco.