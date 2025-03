Com investimento de R$ 7 milhões, saiba qual será o novo projeto da marca Roubadinhas em Porto Alegre

A novidade será a Arena Roubadinhas by Allgayer , construtora parceira. Com investimento de aproximadamente R$ 7 milhões , trata-se de um complexo esportivo que terá estrutura para a prática de cinco modalidades distintas . Serão quatro quadras de beach tennis, duas quadras de pickleball e uma quadra de padel, quase todas cobertas. Além disso, o empreendimento terá um estúdio da marca Race Bootcamp, para prática de corrida e treinamento funcional, e um estúdio da marca Vydia, para a prática de hot yoga.

O local também contará com uma loja de artigos esportivos da marca Drop Shot, além de um café, estacionamento e uma estrutura de vestiários. O empreendimento terá entrada pela Rua Eudoro Berlink, no bairro Auxiliadora, em um terreno vizinho ao Vila Roubadinhas. No futuro, os sócios pretendem construir uma ligação entre as duas operações.

— Estamos muito bem localizados, em um dos bairros que mais cresce em Porto Alegre, e onde já estamos com o Vila Roubadinhas. Agora, estamos muito felizes em agregar mais esse empreendimento, que une esporte, lazer e saúde, com conceitos e marcas inovadores e inéditas na Capital — destaca a empreendedora Laura Bier Moreira, uma das sócias da Blend Experiências e criadora da marca Roubadinhas.

O projeto foi mais um no Estado que foi impactado pela enchente de maio passado. A previsão inicial dos administradores era inaugurar o completo em dezembro, mas a chuva e a inundação do último ano atrasaram os planos em cerca de seis meses. Além disso, o desastre climático encareceu o projeto em cerca de 20%.

A Arena ficará aberta diariamente, com atividades sendo realizadas em um período com início por volta das 6h e término ao redor as 21h. Os sócios do local também pretendem abrir as portas da operação para a realização de projetos sociais.