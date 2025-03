Mesmo com a enchente, mercado de franquias no RS tem faturamento histórico em 2024

A clínica de estética facial Royal Face, fundada em Curitiba, tem 16 unidades de franquias no Rio Grande do Sul. Royal Face / Divulgação

O jornalista Mathias Boni colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A enchente que devastou as estruturas do Rio Grande do Sul em 2024 gerou também impacto significativo à economia gaúcha. Mesmo com as adversidades causadas pelo evento climático extremo, o mercado de franquias no Estado se mostrou resiliente, apresentando crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior e chegando a um faturamento total de R$ 14,2 bilhões.

Conforme aponta a Associação Brasileira de Franquias (ABF), o faturamento do mercado de franquias no Rio Grande do Sul em 2024 foi o maior já registrado desde que a associação começou a contabilizar a série histórica por cada Estado, em 2016. Em 2023, o faturamento total do setor foi de R$ 13,6 bilhões, e em 2022 de R$ 12,5 bilhões.

— A ABF reconhece o Rio Grande do Sul como um Estado de extrema importância e estratégico para o franchising nacional. O mercado gaúcho está entre os mais relevantes do país, ocupando a quinta posição, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Em 2024, o setor movimentou impressionantes R$ 14,2 bilhões, registrando um crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior. Esses números refletem a força do empresariado local, a diversificação da economia e o alto potencial de expansão das franquias na região, tornando o Estado um polo atrativo para investimentos e novas oportunidades de negócios — observa o diretor regional da ABF na região sul, André Belz.

Saúde, Beleza e Bem-Estar lideram

O segmento que mais contribuiu para o faturamento deste mercado em 2024 foi o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, responsável por 22,6% do resultado final. Na sequência, vêm Serviços e Outros Negócios, com 17,5%, Alimentação (food service), com 12,2%, e Casa e Construção, com 10,1%.

Também segundo a ABF, o Rio Grande do Sul encerrou 2024 com 10.977 unidades de franquias em operação. Os negócios geram 93.115 empregos diretos no Estado.

Uma das marcas de franquia que abriu nova unidade no Rio Grande do Sul em 2024 foi a clínica de estética facial Royal Face. O negócio, fundado em Curitiba, inaugurou uma operação em Rio Grande no ano passado, e já conta com um total de 16 no Estado, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Erechim, Gravataí, Passo Fundo, Pelotas, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Leopoldo, Uruguaiana e Viamão.

— A tragédia realmente foi de proporções inimagináveis, com impactos muito relevantes. Por outro lado, sabemos da capacidade de recuperação do Estado e principalmente do público consumidor, que tem uma renda per capita significativa — destaca o CEO da Royal Face, André Alves.

No Brasil todo, o mercado de franquias registrou crescimento nominal de 13,5% em 2024, chegando a um faturamento de R$ 273 bilhões.

Faturamento do mercado de franquias no RS:

2020 - R$ 9,3 bilhões

2021 - R$ 10,4 bilhões

2022 - R$ 12,5 bilhões

2023 - R$ 13,6 bilhões

2024 - R$ 14,2 bilhões

Segmentos que mais contribuíram para o faturamento em 2024:

Saúde, Beleza e Bem-Estar - 22,6%

Serviços e Outros Negócios - 17,5%

Alimentação (food service) - 12,2%

Casa e Construção - 10,1%

Alimentação (comércio e distribuição) - 9,2%

Moda - 9,1%