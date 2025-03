Dólar cai 1% e chega a encostar em R$ 5,71 em sessão favorável ao risco

Na mínima da sessão, o dólar chegou a encostar em 5,712. Marcos Santos / USP Imagens

O jornalista Mathias Boni colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Após operar praticamente a semana toda acima de R$ 5,80, o dólar encerrou esta sexta-feira (14) em R$ 5,743, com recuo de 1%. Na mínima da sessão, a moeda americana chegou a encostar em R$ 5,712.

Parte do mercado ainda observa que há possibilidade de recessão nos Estados Unidos. No entanto, dados de inflação por lá mostram que a tendência é de um dólar mais fraco por aumento de chance de cortes de juro no país, o que aumenta o apetite a ativos de risco, como o real.

Um sinal de estímulo ao consumo na China também ajuda ativos ligados a commodities (mercadorias primárias, como as de origem agrícola), fortalecendo o mercado brasileiro. É o que fez o índice da bolsa do país fechar perto de 129 mil pontos, com alta de 2,64% nesta sexta-feira.

No cenário interno, uma queda inesperada da dívida pública bruta do Brasil em janeiro, para 75,3% do PIB, ajuda a diminuir o nível de risco fiscal.

*Colaborou João Pedro Cecchini