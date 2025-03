Quinteros prioriza três aspectos nos treinos do Grêmio durante a pausa para as datas Fifa

Comandante gremista fará muitos testes nas próximas semanas. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, estabeleceu três prioridades para os treinos das próximas duas semanas, durante a pausa para as datas Fifa. O treinador quer aprimorar o preparo físico, a solidez defensiva e a precisão de passes no setor ofensivo.

Na avaliação do comandante, apesar da perda do título para o Inter na final do Gauchão, o segundo tempo do Gre-Nal da Arena e o clássico do Beira-Rio são um bom ponto de partida para a sequência da temporada. O argentino prometeu ainda que o Tricolor será protagonista em todas as competições que disputar.

— Foram todos momentos positivos. Estivemos experimentando, trocando e buscando jogadores para ter uma maior solidez defensiva. Fomos uma equipe sólida. Tendo um plantel completo e trabalhando com todos os jogadores juntos, vamos buscar um time mais solido. Não tenho dúvidas de que o Grêmio será protagonista em todos os torneios que jogar — disse.

Precisão de passes é uma das prioridades

A prioridade do período de treinos da data Fifa será justamente ajustar o posicionamento da defesa. Porém, além disso, Quinteros quer aprimorar a precisão de passes no setor ofensivo.

— Já encontramos alguns jogadores com características para ter essa solidez defensiva, só que alguns chegaram tarde. O que falta é ter um pouco mais de precisão no último quarto do campo. Temos que seguir trabalhando para encontrar os jogadores ideais para o time gerar mais situações de ataque — completou.

Por fim, o treinador dará ênfase à parte física, com o objetivo de deixar o time mais intenso, conforme exige o seu modelo de jogo. Para isso, a partir da reapresentação, na quinta-feira (20), haverá diversas sessões de treinamentos em dois turnos.

O Grêmio estreia no Brasileirão no dia 29 de março, contra o Atlético-MG, na Arena.