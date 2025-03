Cinco representantes serranos e uma Divisão de Acesso mais justa em 2025

A mudança de formato da Divisão de Acesso, com todas equipes se enfrentando na primeira fase, me parece trazer mais justiça à competição. Nos anos anteriores, mesmo que com viagens menores, havia um certo desequilíbrio.

Enfrentando muitas vezes times mais próximos e com uma rivalidade maior, a disparidade técnica nem sempre se apresentava. E, em muitos casos, aquela equipe que avançava com folga na liderança perdia força no duelo diante do outro grupo.