Joinville vence e despacha o Magnus da Supercopa Gramado de Futsal

Com a vitória, os catarinenses classificaram-se em primeiro no Grupo A, com sete pontos somados.

A Supercopa Gramado de Futsal

Com times da Liga Nacional de Futsal , que tem início em abril, o torneio é dividido em dois grupos com quatro equipes. Na primeira fase, os clubes enfrentam os integrantes da outra chave. Os dois melhores de cada lado avançam às semifinais. Posteriormente, os vencedores disputam a decisão.

Tabela Supercopa 2025

Histórico da Competição

No ano seguinte, já com oito equipes, o Joinville (SC) conquistou o troféu após vencer o Atlântico por 4 a 2. O time catarinense também foi o campeão em 2024, quando bateu o Praia Clube (MG) por 6 a 3.

Em 2025, o Rio Grande do Sul é representado por ACBF e Atlântico. Ambas as equipes irão em busca do primeiro título de um time gaúcho no torneio.