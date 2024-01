Os moradores e veranistas que entram pela Avenida Central do balneário de Atlântida, em Xangri-lá, no Litoral Norte, encontram a praça central totalmente diferente daquela que existia no verão de 2023. A estrutura foi concedida à iniciativa privada em julho do ano passado e, desde então, passa por um processo de revitalização. Conforme a Bier Moreira Eventos Esportivos, empresa vencedora da licitação, a obra está mais de 80% concluída.