A recente aprovação do Plano Diretor de Torres, no Litoral Norte, reacendeu a discussão sobre a permissão para construção de prédios altos próximos à orla. Apesar do indeferimento pela Justiça da proposta da prefeitura que limitava a altura de edificações em 15 metros (cinco andares), o assunto dos “espigões” à beira-mar segue provocando críticas e manifestações. O tema suscitou debates, também, em outras praias gaúchas.