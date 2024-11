Brasil vence o Panamá e fecha janela das Eliminatórias da Americup com 100% de aproveitamento

Com a classificação já garantida paera a edição 2025 da Americup, a seleção brasileira masculina de basquete não teve dificuldades para dominar o Panamá e vencer o rival por 93 a 67 neste domingo (24), pela quarta rodada das eliminatórias da competição. A partida aconteceu na Arena Guilherme Paraense, o "Mangueirinho", em Belém, no Pará. Com três vitórias nos três primeiros jogos das Eliminatórias, o Brasil chegou à quadra embalado pelo triunfo contra o Uruguai na rodada anterior.