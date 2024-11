A seleção brasileira masculina de basquete derrotou o Uruguai, nesta quinta-feira, no Mangueirinho, em Belém, no Pará, por 71 a 65, em duelo válido pelo Grupo B das Eliminatórias da Americup 2025, que será disputada em agosto, na Nicarágua. Bruno Caboclo, com 21 pontos, foi o cestinha da partida. O uruguaio Joaquín Rodríguez marcou 20.