Primeira noite Notícia

Mississippi Delta Blues Festival 2024 leva música ao coração de Caxias do Sul e dá visão a 40 metros de altura aos fãs

Variedade de espaços agradou frequentadores, que puderam conferir shows dentro do Clube Juvenil ou no palco principal montado na Rua Marquês do Herval. Atração inédita é um bar suspenso, ao lado da Praça Dante Alighieri, que leva a uma visão diferenciada do município ao ser levantado por um guindaste

22/11/2024 - 00h09min Compartilhar Compartilhar