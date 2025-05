Somente guiados pela consciência podemos caminhar em liberdade autêntica

Bom Dia! Acordando aos poucos. O mês de maio é tão singelo. A vida precisa ser sentida e tocada pela ternura. Não convém perder tempo com as miúdas pedras do caminho. A cada amanhecer, ergo os olhos e fixo o infinito... É para o alto que nossos passos nos levam. Feliz dia!

“Não existem muitos caminhos. Existem muitos nomes para o mesmo caminho. Mas o caminho é um só: a consciência.” (Osho)

Sempre gostei de caminhos, de encruzilhadas e de longos corredores. Gosto demais de deixar o olhar se perder no horizonte. Nem sempre é necessário andar, mas é imprescindível não perder de vista o que vem depois do alcance do olhar. Converso comigo mesmo e sinto a alegria de estar sempre em movimento.

É na voz interior que encontrei o sinal mais firme para seguir adiante, todo o resto são trilhas que se cruzam e se dispersam, mas sempre retornam ao mesmo ponto de partida. A consciência não é um menu de opções, mas um farol que ilumina o único rumo capaz de harmonizar o ser com o todo.

Não se trata de escolher entre este ou aquele, mas de mergulhar numa presença silenciosa que dissipa as dúvidas e revela o que já estava trilhado desde sempre. Em cada gesto de bondade, há a confirmação de que nada é por acaso: o coração que se dispõe a servir escuta um chamado antigo, que ressoa em cada existência humana. A prática do bem não é um caminho alternativo, mas a materialização do único traçado ético que a consciência delineia quando tem espaço para florescer.

Em meio às urgências do cotidiano, somos tentados a seguir roteiros prontos, mas a consciência insiste em sussurrar algo diferente, mais profundo, menos ruidoso. É ela que nos impele a acolher o outro com respeito, a reconhecer a dor sem desviar o olhar, a semear esperança onde tudo parece perdido. A cada passo, não estamos criando um novo itinerário, mas afeiçoando-nos ao único traçado que leva ao encontro da verdade e da paz.