Artista visual caxiense Bernardete Conte abre exposição sobre o Holocausto, na Galeria do Bloco J da UCS

No curso da História há caminhos e descaminhos. São celebradas conquistas em diversas áreas do conhecimento, da saúde, com a criação de vacinas e antídotos, dos transplantes de órgãos, que salvam vidas. Ou ainda na área da tecnologia com a fabricação, diária, de melhores produtos, com melhores soluções. Contudo, corpos ainda são enfileirados em paredões de fuzilamento e drones destroem alvos inimigos como em um jogo de videogame.