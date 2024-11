Na próxima quinta-feira se inicia a 15ª edição do Missisippi Delta Blues Festival, que já nasce histórica por ser a primeira a ocupar a área central de Caxias do Sul, na Rua Marquês do Herval. Até então, o festival havia ocupado o Largo da Estação Férrea por 12 anos e o Parque da Festa da Uva nos últimos dois anos.