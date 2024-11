A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) divulgou os bloqueios viários que serão realizados na área central de Caxias do Sul durante a realização do Mississippi Delta Blues Festival. Neste ano, o festival ocorre junto ao Clube Juvenil, no cruzamento da Avenida Júlio de Castilhos e da Rua Marquês do Herval.