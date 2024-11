Marcado para os dias 21, 22 e 23 de novembro, o 15º Mississippi Delta Blues Festival ganhou novo local, anunciado nesta sexta-feira nas redes sociais do evento. A edição que seria mais uma vez realizada no Parque da Festa da Uva irá migrar para a área central de Caxias do Sul, tendo as atrações principais em palco montado na Rua Marquês do Herval, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Pinheiro Machado, que estará fechada para receber o festival.