Parque Olivas de Gramado oferece programação especial de Carnaval, a partir desta sexta-feira

Banda Astronauta Jorge Maia é uma das atrações da programação carnavalesca do Olivas de Gramado Divulgação / Divulgação

A partir desta sexta-feira a alegria e a diversão estão garantidas no Carnaval Olivas, programação especial oferecida pelo Parque Olivas de Gramado. Serão cinco dias de folia em alto estilo no parque conhecido como Montanha Mágica, localizado no interior de Gramado (Rua Vereador José Alexandre Benetti, 1808 - Linha Nova). As atrações se iniciam sempre às 16h.

O Carnaval Olivas será de sexta-feira (28 de fevereiro) a 4 de março (terça-feira). Após os shows das bandas, haverá o Sunset de Carnaval com djs e saxofonista. Ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo site www.olivasdegramado/carnavalolivas a partir de R$ 71,40 inteira e meia entrada R$ 59,50.

Para moradores de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, Igrejinha e Três Coroas o valor do ingresso é promocional: R$ 39,00 mediante a doação de material escolar.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a banda Passou das Seis é Noite (P6N) dá início às apresentações do Carnaval Olivas, seguida da performance do Dj Sonego.

O sábado (1º), está reservado para o Baile a Fantasia, com Os Calamares. A banda porto-alegrense promete envolver o público em um show irreverente e contagiante. No repertório marchinhas de Carnaval e os principais sambas enredo consagrados nacionalmente. As melhores fantasias receberão premiação.

No domingo (2), o Baile do Síndico terá muito swing e groove com Astronauta Jorge Maia. O grupo apresenta um tributo a Jorge Ben Jor e Tim Maia com os principais hits dos dois grandes ícones do samba-rock e da música popular brasileira.