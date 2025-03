Espetáculo interativo "Idade é um sentimento" será apresentado em Caxias

Espetáculo será apresentado em Caxias no dia 20 de março. Isadora Quintana / Divulgação

O Teatro do Sesc de Caxias do Sul será palco para o espetáculo teatral Idade é um sentimento, sob direção de Camila Bauer. Será no dia 20 de março, às 20h. Os ingressos estão à venda pelo site e na Unidade do Sesc Caxias do Sul a R$ 40 para o público geral, R$ 20 meia-entrada e R$ 15 para empresários do comércio e serviços.

A montagem traz uma imersão sobre a passagem do tempo, a vulnerabilidade da vida e as possibilidades de escolha que moldam os caminhos. Com texto da dramaturga Haley McGee, canadense radicada em Londres, a obra recebeu elogios da crítica inglesa em 2022 e agora ganha uma encenação que desafia convenções tradicionais do teatro.

Em um formato interativo, a narrativa se constrói com a participação do público, que escolhe quais momentos da vida da protagonista serão revelados naquela sessão, tornando cada apresentação única.

A trama acompanha a jornada da personagem desde seus 25 anos até sua morte, convidando o espectador a refletir sobre os ritos de passagem, os arrependimentos e a urgência de viver o presente sem cinismo.

A montagem conta com as atuações de Gabriela Munhoz e Paola Kirst. A equipe criativa conta com Carlota Albuquerque (direção de movimento), Elcio Rossini (cenografia e vídeos), Ricardo Vivian (desenho de luz) e Paola Kirst (trilha sonora). A produção executiva é assinada por Santiago Vieira.

Programe-se