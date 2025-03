Comediante Rafael Portugal apresenta stand-up "Tô Só Desabafando" em Caxias

Rafael Portugal apresenta stand-up comedy "Tô Só Desabafando" em março, em Caxias do Sul. Davi Nascimento / divulgação

Conhecido por ser a cara do quadro "CAT BBB", uma brincadeira com a central de atendimento ao telespectador do Big Brother Brasil, o humorista Rafael Portugal virá a Caxias do Sul no dia 28 de março para apresentar o stand-up comedy Tô Só Desabafando.

O evento, marcado para as 20h, no UCS Teatro, está com ingressos à venda.

No show, o público vai acompanhar desabafos de Portugal, que também contará suas histórias e um pouco do seu cotidiano, como os Natais em família e como é morar na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Rafael Portugal também é ator e foi eleito pelo Prêmio F5, da Folha de São Paulo, como melhor humorista de 2020. Na TV, atuou em filmes, como Tô Ryca 2, e séries, como Cosme e Damião - Quase Santos e fez parte do time de humoristas do programa A Culpa é do Cabral por 12 temporadas.

Programe-se

O quê: Tô Só Desabafando, stand-up com Rafael Portugal.

Tô Só Desabafando, stand-up com Rafael Portugal. Quando: 28 de março (sexta-feira), às 20h.

28 de março (sexta-feira), às 20h. Onde: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 113 - Cidade Universitária - Caxias do Sul).

UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 113 - Cidade Universitária - Caxias do Sul). Quanto: ingressos à venda pelo site Blueticket, a partir de R$ 45 (+taxas).