Retornando ao Centro de Caxias do Sul, Mississippi Delta Blues Festival terá parte da programação aberta à comunidade

O Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) chega à 15ª edição em menos de dez dias. Marcado para os dias 21, 22 e 23 de novembro, o evento retornará ao Centro de Caxias do Sul, depois da organização migrar o local dos shows desta edição. Anteriormente, seria no Parque da Festa da Uva. Em coletiva nesta terça-feira (12), no bar Memphis Juke Joint, a mudança foi explicada e houve o anúncio que parte da programação será gratuita e aberta à comunidade, com atrações na Praça Dante Alighieri.