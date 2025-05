Com festa, oficinas e arrasta-pé, Festival Forró da Serra é um dos destaques da cena cultural deste final de semana, em Caxias do Sul

Banda Forró Solado é uma das atrações da festa na Vila Basílico nesta sexta-feira (16). Divulgação / Divulgação

Ao som de zabumba, sanfona e triângulo, Caxias do Sul será a terra do forró neste final de semana. Pelo menos é o que promete a programação do Festival Forró da Serra, a ser realizado de sexta (16) a domingo (18), em diversos locais da cidade.

A iniciativa é da Ballroom Casa de Dança, sob direção de Giovani Monteiro, coreógrafo e bailarino, e Carol Zini, bailarina.

— Não é uma festa junina, é uma festa que envolve música, mas também envolve a culinária. A gente vai brincar com a literatura de cordel e cada vez tentamos trazer novos elementos. A nossa ideia é que não seja um evento de dança, seja um evento de cultura para trazer pessoas que não estão nesse meio, para que a gente tenha cada vez mais adeptos — projeta Carol, uma das organizadoras do evento.

Leia Mais Secretaria da Cultura de Caxias promove oficinas sobre prestação de contas e elaboração de projetos culturais

Essa é a 5º edição do projeto, que combina música, gastronomia típica, oficinas. Atenção, as inscrições para as oficinas já estão esgotadas.

— O forró é um ritmo parecido de dançar com a nossa música gaúcha, a questão dos dois passos pra cá e dois passos pra lá. Nossos alunos se identificaram muito rápido, é o ritmo que eles mais gostam de dançar e a gente começou a ver isso ocorre na cidade inteira. O forró é muito bem recebido — explica uma das organizadoras do evento, a bailarina Carol Zini.

O projeto tem financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.

Confira a programação

Banda Baião de Cordel anima a festa nesta sexta-feira (16). Bruno Menezes / Divulgação

Sexta-feira (16)

O Festival Forró da Serra começa com uma grande festa na Vila Basílico nesta sexta, a partir das 19h30min. O salão estará preparado para receber o público ao som de atrações nacionais como a cantora e instrumentista Fran Nóbrega, que fará seu show junto com a banda Baião de Cordel. Em seguida, o Festival receberá o multi-instrumentista Cleber Almeida, que se une à banda Forró Solado.

Leia Mais Veja como garantir seu ingresso para o show de Luiz Marenco, em Caxias do Sul

Além dos shows, a cozinha do evento vai preparar um cardápio típico para quem quiser jantar ou petiscar no local. Para participar da festa, os interessados podem comprar ingresso antecipadamente, acessando o link disponível no perfil do Instagram @forrodaserrars. Moradores de Caxias têm direito a meia-entrada. A alimentação não está incluída no valor do ingresso, sendo paga à parte.

Sábado (17)

O festival segue no sábado, a partir das 17h, com o Arrasta-Pé de Rua, no Moinho da Estação.

Domingo (18)