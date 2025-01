Copom eleva a taxa Selic para 13,25% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) definiu, nesta quarta-feira (29), o novo patamar do juro básico do país. A Selic subiu um ponto percentual e alcançou 13,25% ao ano, resultado esperado por especialistas. A taxa fechou 2024 em 12,25% ao ano.

Essa foi a primeira reunião do Copom comandada pelo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, empossado no dia 2 de janeiro. Em comunicado no site do BC, o Copom informa que "avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes".