Cantor Buchecha é estrela de nova campanha de suco de empresa da Serra; veja imagens dos bastidores

Tem clima de nostalgia e batida do funk melódico dos anos 1990 a nova campanha publicitária da Aurora . Para promover o suco integral da marca, a vinícola traz Buchecha como garoto-propaganda com uma paródia da canção Conquista, um dos hits do músico.

As imagens foram captadas no Rio de Janeiro. Conforme a assessoria da vinícola, a cena na praia causou alvoroço entre os fãs, que acompanharam as gravações e interagiram com o artista, um consumidor de longa data do suco Aurora.