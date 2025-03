Vinho na praça e a oportunidade de conhecer novos roteiros enoturísticos da Serra

A Praça Central de Antônio Prado recebe neste sábado a primeira edição do Vino in Piazza, com farta gastronomia, bons vinhos e atrações culturais. O evento, claro, tem caráter de lazer, mas não apenas isso. É a oportunidade para conhecer as vinícolas ligadas à Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti).