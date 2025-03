Marcopolo começa a entrega de trens para o Chile

Unidades são produzidas na fábrica de Ana Rech. Marcopolo / Divulgação

A primeira de três composições de dois carros do modelo Prosper da Marcopolo Rail foram entregues para a Empresa de Los Ferrocarriles del Estado — EFE Trenes de Chile. A empresa pública é responsável pela gestão da rede ferroviária no país. As unidades foram produzidas na fábrica de Ana Rech, em Caxias do Sul.

As composições são bidirecionais e tem portas em ambas as laterais. A capacidade é de 223 passageiros, sendo 80 sentados e 143 em pé. Os modelos contam com climatização, espaço para pessoas com mobilidade reduzida, sanitário adaptado, portas USB e mesa dobrável no encosto.

As composições fabricadas pela Marcopolo irão operar na linha Talca-Constitución, na região de Maule. O trajeto tem 88 quilômetros de extensão, 11 estações e liga quatro cidades. A expectativa é que cerca de 50 mil passageiros sejam transportados por ano.

O sistema faz parte do programa Trenes de Chile. Com a nova infraestrutura, a previsão é de redução no tempo de viagem das atuais três horas e quinze minutos para duas horas e quarenta e cinco minutos.