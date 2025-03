Como um filósofo pode atuar nas empresas para promover saúde mental e bem-estar

O filósofo corporativo Guilherme Reolon de Oliveira é o entrevistado do 74º episódio do podcast Caixa-Forte que trata de saúde mental e bem-estar no ambiente trabalho. Guilherme desenvolveu um programa de gestão da felicidade e já aplicou em duas organizações em Caxias do Sul: no Fórum e na Codeca.